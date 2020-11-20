رغم استمرار النزاع… الأردن يعتزم فتح قنصلية في الصحراء الغربية دعما للمغرب

وذكر الديوان الملكي المغربي في بيان أن القرار جاء عقب اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، بحسب رويترز.

© Sputnik . Ekaterna Chesnakova

وقال البيان "عبر جلالة الملك عبد لله الثاني لجلالة الملك عن رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية. وستقوم وزارتا الخارجية في البلدين بالتنسيق لوضع الترتيبات الضرورية لذلك".

وأضاف بيان الديوان الملكي الغربي اليوم الخميس أن العاهل الأردني "هنأ جلالته على نجاح هذه العملية وإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع من المملكة المغربية في اتجاه الدول الأفريقية جنوب الصحراء".

يأتي ذلك في أعقاب إعلان جبهة البوليساريو الانسحاب من اتفاق لوقف إطلاق النار.

وعبرت دول خليجية عربية عن دعمها للمغرب بعد أن دخل الجيش المغربي منطقة عازلة تخضع لرقابة الأمم المتحدة يوم الجمعة لفتح طريق يربط الصحراء الغربية بموريتانيا أغلقه أنصار ومقاتلو البوليساريو لثلاثة أسابيع.

وبعد دخول الجيش المغربي للمنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة، قالت جبهة البوليساريو إنها تنسحب من اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم بوساطة المنظمة الدولية وأعلنت الحرب.

يشار إلى أن الإمارات ونحو 16 دولة أفريقية فتحت بالفعل قنصليات في المنطقة المتنازع عليها إذ بدأت الرباط تجني ثمار انضمامها للاتحاد الأفريقي في 2017 بالحصول على مزيد من الدعم لموقفها في القضية.

وتسعى جبهة البوليساريو إلى استقلال الصحراء الغربية عن المغرب الذي سيطر على المنطقة الصحراوية الشاسعة منذ انسحاب إسبانيا عام 1975 ويعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيه.