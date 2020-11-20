شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. حريق يلتهم مستودع بـ«حي النخيل» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني، مساء أمس الخميس، إخماد حريق اندلع في مستودع بحي النخيل بمحافظة جدة. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تمكنت من إخماد حريق في مستودع بحي النخيل تبلغ مساحته ٢٠*٣٠م، دون تسجيل إصابات ولله الحمد.

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