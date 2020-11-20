تويوتا راف فور 2021 السيارة الأقوى في فئتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 نوفمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

راف فور واحدة من خطوط إنتاج سيارات الصانع الياباني العريق والمعروف تويوتا، والتي حصلت على عدد من التحديثات على مدى الستة والعشرين عاماً الماضية، ولكن دائماً ما ستجد أن تصميمها الخارجي بشكلٍ عام مازال يتمتع بالعديد من اللمسات التي تجعله شبيه حقيقي لِأجياله السابقة، والتي أسميها (لمسات RAV4) التي ما ان تراها ستعرف فوراً أنها السيارة الكروس أوفر ذات اللمسات الرياضية الخارجية والداخلية والتي تصنف على أنها عصرية وحديثة، وليس هذا فقط وإنما تتمتع ايضاً بالعملية لكل من يريد اقتنائها، حيث أنها واحدة من المتنافسات الشرسات في سوق الكروس أوفر والذي ذاع سيطه مؤخراً واصبحت العائلات في الوقت الحالي دائماً ما تفكر في إقتناء سيارات الكروس بدلاً من السيدان والتي كانت الإختيار الأمثل للعائلات منذ 15 عاماً على الأقل.



وقد أنتجت تويوتا الجيل الأول من سيارتها الراف فور في عام 1994 وكانت هناك منها نسختين الأولى رباعية الأبواب والثانية أقصر من الأولى وكانت ببابين فقط، ثم توقف إنتاج الجيل الأول منها في عام 2000 بعدما حقق نجاحاً وحان الوقت لإنتاج الجيل الثاني منها ليُستكمل هذا النجاح وتم إنتاج أول سيارة من الجيل الثاني في نفس العام الذي توقف فيه إنتاج الجيل الأول، يليه الجيل الثالث وأُنتجت أول سيارة منهُ في عام 2005 وحصل الجيل الثالث على نسختين بِفيس ليفت ( تحديثات منتصف العمر) وتم بيع النسخة المحدثة الأولى على صعيدين فقط وهما المحلي والألماني أما النسخة المحدثة الثانية فكانت على الصعيد الإنجليزي فقط، ثم بدأ الجيل الرابع في إستكمال نجاحات راف فور بدءً من عام 2012 وحتى عام 2018 وهو الجيل الأخير بين أيدينا اليوم، والذي يعد أحد أجمل وأفضل جيل أنتجته تويوتا من راف فور بتصميم ذو زوايا شديدة الحدة وهو نظام تصميمي لم تعهده راف فور من قبل، إلا أنه مازال يحمل لمسات RAV4 الأولى.

وتتمتع تويوتا راف فور 2021 بتصميم الزوايا شديدة الحدة وهو الأول من نوعه والذي يتمتع بمقدمة كبيرة الحجم ذات تفاصيل تصميمية فريدة مع شبكة أمامية كبيرة الحجم تحتوي في منتصف أعلاها على شعار تويوتا الشهير، مع مصد أمامي كبير يحتل النصف السفلي تقريباً من مقدمة راف فور 2021 ويحتوي على شبكة ثانية سوداء اللون مثل الشبكة الأساسية، أما على صعيد جانبية راف فور 2021 فتحتوي على العديد من التفاصيل والتي منها الرفارف المضلعة وَالمبطنة بالبلاستيك المقوى كما هو الحال مع كامل أسفل السيارة من الأمام وحتى الخلف مروراً بأسفل جانبي السيارة، أما خلفية السيارة فهى مائلة من الاعلى مع مصابيح خلفية قليلة الإرتفاع ذات تفاصيل داخلية بنفس رونق التصميم بشكلٍ عام، يطغى عليها اللون الأحمر مع القليل من اللون الأبيض.

أما مقصورة راف فور 2021 الجديدة فتحتوي على تفاصيل مماثلة كما في التصميم الخارجي، مع شاشات رقمية بين أزرار المكيف كبيرة الحجم، وشاشة في منتصف التابلوه مع كونسول وسطي عريض يلبي كل ما يحتاجه السائق مع خامات عالية الجودة ولمسات وتفاصيل عصرية من الكروم المطفي على بطانة الأبواب من الداخل، كما وَانها متقنة بشدة وتوفر لركابها الهدوء والراحة سواء كانوا في المقاعد الأمامية بما فيهم السائق او الخلفية.

تم تزويد تويوتا راف فور 2021 في السعودية بمحركين الأول يعمل بالبنزين خطي رباعي الإسطوانات بسعة 2.0 لتر وبقوة 170 حصان، يستهلك الوقود بمعدل 16.3 كم / لتر، أما المحرك الثاني فهو هجين خطي رباعي الإسطوانات بسعة 2.5 لتر وبقوة 219 حصان مع معدل إستهلاك وقود موفر يقدر بـ 22.2 كم / لتر والفضل يعود إلى نظام الدفع الهجين؛ كما وتم تزويدها بناقل حركة واحد أوتوماتيكي التحكم من نوع CVT.

و تأتي تويوتا راف فور في السعودية ضمن أربع فئات هى: LE بسعر 89,500 ريال سعودي XLE بسعر 103,000 ريال سعودي LE هايبرد بسعر 105,100 ريال سعودي LTD هايبرد بسعر 126,900 ريال سعودي