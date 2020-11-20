برابط مباشر.. «شؤون الحرمين» تبث خطبة الجمعة مترجمة لعدة لغات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتجهيز كافة الإمكانات لترجمة خطبة صلاة الجمعة، في المسجد الحرام، يوم غد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي لاقته ترجمة خطبة يوم عرفة، وخطب عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك وصلاة الاستسقاء، وخطب صلاة الجمعة خلال الفترة الماضية.
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