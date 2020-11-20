شكرا لقرائتكم خبر عن برابط مباشر.. «شؤون الحرمين» تبث خطبة الجمعة مترجمة لعدة لغات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتجهيز كافة الإمكانات لترجمة خطبة صلاة الجمعة، في المسجد الحرام، يوم غد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي لاقته ترجمة خطبة يوم عرفة، وخطب عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك وصلاة الاستسقاء، وخطب صلاة الجمعة خلال الفترة الماضية.

إذ ستبث الخطبة عبر منصة “منارة الحرمين” وتطبيقات أجهزة الجوال، مترجمة بعدة لغات، وللاستماع إليها من خلال منصة “منارة الحرمين” عن طريق الرابط التالي:رابط الأستماع للخطبة هنا