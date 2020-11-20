شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا والمبعوث الأممى لسوريا يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لعودة اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ، ونائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، مع المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسن عمل اللجنة الدستورية السورية.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، تم خلال اللقاء الحديث عن تطور الوضع في سوريا ومحيطها وتم تركيز الاهتمام على قضايا تسوية الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية السورية.
كما تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية على المساعدة في عودة اللاجئين السوريين، مع الأخذ بالاعتبار نتائج المؤتمر الدولي بهذا الشأن، الذي عقد في دمشق يومي 11 و12 نوفمبر.
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