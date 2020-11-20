الديوان الملكى المغربى يعلن اعتزام الأردن افتتاح قنصلية عامة بمدينة العيون

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكى المغربى أن المملكة الأردنية الهاشمية تعتزم افتتاح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية، وذكر الديوان المغربى فى بيان صادر الليلة - أن الملك محمد السادس تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من الملك عبد الله الثانى ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح البيان أن العاهل الأردنى أشاد بالقرارات التي أمر بها الملك محمد السادس لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربية، كما هنأه على نجاح هذه العملية وإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع من المملكة المغربية في اتجاه الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

وأضاف البيان أن الملك عبد الله الثانى عبر - للملك محمد السادس - عن رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية، وأشار البيان إلى أن وزارتي الخارجية في البلدين ستقومان بالتنسيق لوضع الترتيبات الضرورية لذلك.