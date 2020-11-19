ورانا ورانا

وسائل التواصل في هالوقت صارت أكثر من مطاعم الرز البخاري ، ومع انها شي جيد ومفيد ويسهل التواصل بين الناس لكن الملاحظ والمؤسف ان كثرتها أوجدت بيئة خصبة لترويج الإشاعة ونشرها بشكل سريع في أي مجتمع ، وماصار هالشي مقتصر على أفراد أو مجموعات صغيرة بل تعداه ووصل إلى منظمات وشركات عملاقة وحتى على مستوى دول ، والأهداف معروفة طبعا من تشويه سمعة إلى بث خوف إلى نزع ثقة وحتى إلى إثارة بلبلة ، وهذا الشي لاحظناه في كثير من الرسائل والمقاطع والصور اللي توصل على حساباتنا في وسائل التواصل خاصة اللي من خارج المملكة ، ورغم التنبيه والتحذير والمطالبة بالتأكد من المعلومة ومن مصدرها ومن مرسلها لكن كل هالأشياء للأسف مالقت نتيجة جيدة وتجاوب واضح من الأغلبية ، ومن هنا جات فكرة كيفية محاربة ومواجهة هالإشاعة واللي نتج عنها إنشاء حساب ( هيئة مكافحة الإشاعات ) واللي أخذ على عاتقه محاربة الإشاعة وتوضيح مصدرها وتاريخها وتوثيقها بالصورة وصار يوم بعد يوم يكسب ثقة المتابعين (وأنا واحد منهم) ويكون مرجع لهم في التأكد من المعلومات أو الصور أو المقاطع اللي توصلهم ، واللي يزيدنا فرح وفخر أن القائمين على هالحساب هم شباب سعوديين كل همهم خدمة وطنهم والدفاع عنه بطريقة حضارية وسهلة ، وهي توعية الناس وكبح جماح الإشاعة وعدم انتشارها في المجتمع .

الشكر مايوفيهم حقهم لكن نقول استمروا وانتوا من الصور الجميلة في وطني .

ختاما :

لا تصدق كل ماتشوفه أو تسمعه إلا من مصدر رسمي

كتبه: خالد النويس