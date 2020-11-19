رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي: رؤية 2030 تستحق الدعم

شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة، باتريك سيمونيت، على أن المملكة نجحت نجاحاً كبيراً في ترؤسها لمجموعة العشرين، وأنهم مبهورون بالعمل الذي تم.
وأكد أن المملكة توفقت في استيعاب وجهات النظر المتنوعة حول المواضيع التي تناولها جدول أعمال القمة، ونجحت في جمع الأطراف حول طاولة واحدة والاتفاق بشأن التوجهات المستقبلية.
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 استثنائية وتستحق الدعم، من خلال تعزيزها التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي وتطوير العلاقات التجارية بشكل أكبر، باعتبارهم ثاني أكبر شريك اقتصادي لها.
وأوضح أن المملكة والاتحاد الأوروبي لديهما مصالح في العمل معًا، في الكثير من المجالات السياسية والاقتصادية.
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