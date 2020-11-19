الموارد البشرية توضح خطوات استرداد رسوم تأشيرات العمالة المنتهية بعد عامين

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة استرداد مدة تأشيرات العمالة التي تم انتهاؤها منذ عامين.

وتلقت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، عبر موقع «تويتر»، تساؤلًا من أحد المستفيدين، قال فيه: «انتهت مدة تأشيرات استقدام عمالة منذ عامين دون استخدامها، فما هي الطريقة لاسترداد مبالغ تلك التأشيرات مرة أخرى؟».

وقالت «الموارد البشرية»: إنه يتم استرداد الرسوم آليًّا من البنك إلى نفس الحساب الذي تم السداد منه بعد إلغاء التأشيرة أو انتهاء مدتها ولم تستخدم، في حال تجاوز 72 ساعة ولم يتم استرداد الرسوم عليك التواصل مع آمر 199099.