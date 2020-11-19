بالصور .. اكتشاف كهفاً يضم حقل بركاني شمال المدينة المنورة

الخليج – محمد الرحيمي : قام مجموعة من الباحثين الجيولوجين والرحالة برحلة استكشافية في منطقة المدينة المنورة في حرة خيبر شمال المدينة المنورة (عبارة عن حقل بركاني يقع في شمال المدينة المنورة؛ غرب السعودية ويعتبر واحداً من أكبر الحقول البركانية في السعودية، حيث يغطي مساحة تقدر بأكثر من 14000 كم2)شرق خيبر رأسهم عالم الجيولوجيا البروفيسور د.عبدالعزيز بن لعبون والباحث الجيولوجي مازن بن محمد اليوسف ، ورفقة الرحالة: صالح الغفيلي، خالد الزعاقي، دحيم الشبرمي، ماجد السنيدي.

وتحدث الباحث الجيولوجي مازن اليوسف لصحيفة الخليج الالكترونية عن هذا الاكتشاف:

كهف اودحل ام حشيوي ويطلق عليه أيضا ماكر الشياهين عبارة عن تكوين جوفي تكون من صهارة البركان حيث بردة الصهارة من اعلى وبردت وتكونت عليها تربة واستمرت الصهاره تحت الأرض بالجريان لمسافة تقدر ب أربعة كيلو تحت الارض.

واضاف مدخل الكهف بعرض ١٢ متر وارتفاع يقدر ب١٨ متر

وجدرانه متكونه من اللافا البارده واثناء السير داخل الكهف وحدنا العديد من عظام الحيوانات المختلفة للضبع والنيص كما أن الكهف تسكنه الخفافيش منذ زمن طويل حيث تكونت مخلفاتها بارتفاع متر عن سطح الكهف.

وعن مدة الرحلة داخل الكهف فقد كانت بحدود الخمس ساعات

وهي مكان مناسب للباحثين عن دراسة التكوينات في حرة خيبر وأيضا للباحثين عن المغامرة والتشويق.

أبرز براكين حرة خيبر: الأبيض، والبيضاء، والقدر، والعثمور ، والمرتزة ، والعاقر .

وتشكل جبال المرتزة، والإكليل، والقدر، والعثمور، والعرقوبة، في شرقي الحرة الحد الفاصل لتقسيم المياه ، حيث تنحدر منها الأودية الرافدة لوادي الرمة باتجاه الشرق والى الغرب منها تسيل الأودية باتجاه الغرب.