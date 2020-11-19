المرور: ضبط 3053 مركبة توقفت في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، بدء تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح المرور، أنه تم ضبط 3053 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور، من الجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
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