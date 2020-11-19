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الإعلان عن تاريخ توزيع لقاح كورونا الواعد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

الإعلان عن تاريخ توزيع لقاح كورونا الواعد

متابعات_ الخليج 365

أعلن مدير عام مختبر بيونتك الألماني الذي يعمل إلى جانب الأمريكي فايزر لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، اليوم الخميس أنّه من "الممكن" حيازة ترخيص للقاح والبدء بتوزيعه قبل نهاية العام في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وقال أوغور شاهين في حديث إلى فرانس برس "ثمة فرصة أن نكون لا نزال قادرين هذا العام على حيازة ترخيص في الولايات المتحدة أو أوروبا أو في الاثنين معاً"، موضحاً أنّ طلب الترخيص سيودع الجمعة أمام الوكالة الأمريكية للأدوية. 

وأضاف "من الممكن أن نتمكن من توزيع لقاحات في ديسمبر".

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