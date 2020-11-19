إصابات كورونا بالجزائر تسجل 1023 حالة فى يوم واحد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم /الخميس/ تسجيل 1023 إصابة جديدة بفيروس الكورونا و18 حالة وفاة في يوم واحد، وقال الناطق - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 71 ألفا و652 حالة إصابة، و2224 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 46 ألفا و962 حالة، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 53 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بداية ظهور الفيروس بالجزائر في فبراير الماضي قد سجلت أمس الأربعاء بتسجيل 1038 حالة إصابة في يوم واحد.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 32 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.