المرصد السورى: قوات الجيش السورى تتعرض لقصف صاروخى فى إدلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السورى، أن هناك خسائر فى صفوف قوات الجيش السورى بعد تعرضها لقصف صاروخى فى ريف إدلب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق استهدفت قوات الجيش الإسرائيلى 8 أهداف عسكرية داخل سوريا فجر الخميس، فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن العمليات الإسرائيلية جاءت لضرب "أهداف إيرانية" على الحدود السورية، بحسب قوله.
وقالت وكالة الأنباء السورية، إن 3 عسكريين استشهدوا وأصيب آخر فى عدوان مماثل شهدته البلاد ليل الأربعاء.
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