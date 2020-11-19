موسكو تبحث مع تل أبيب الأوضاع فى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث سكرتير مجلس الأمن الروسى، نيقولاي باتروشيف، فى اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى مئير بن شبات، الوضع فى سوريا والتعاون في مكافحة كورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح بيان صدر عن مجلس الأمن الروسي، أن نيقولاي باتروشيف بحث مع مئير بن شبات، قضايا التعاون الروسي الإسرائيلي في مجال مكافحة عدوى كورونا والوضع في سوريا.

وحالة من التوتر والحذر تشهدها الجولان السورية المحتلة بعد استهداف قوات الجيش الإسرائيلى 8 أهداف عسكرية داخل سوريا فجر الخميس، في الوقت نفسه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن العمليات الإسرائيلية جاءت لضرب "أهداف إيرانية" على الحدود السورية، ووفقا لموقع العربية، تشهد مرتفعات الجولان المحتل والمنطقة الشمالية لإسرائيل، اليوم الخميس، حالة تأهب عسكري، وذلك بعد الغارات الجوية الإسرائيلية ضد ثمانية أهداف عسكرية سورية وإيرانية نوعية في سوريا أمس الأربعاء، حيث إن إسرائيل تسعى لتكريس معادلة جديدة مع النظام السوري وإيران، بعد عثورها على ثلاث عبوات إيرانية الصنع في منطقة يدخلها جنودها جنوب الجولان.