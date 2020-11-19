شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس يؤكد ضرورة وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار للخروج من الوضع الصعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة بذل مزيد من الجهد والتعاون بين مختلف الأطراف بهدف الخروج من الوضع الصعب الذي تمر به البلاد بعيدًا عن المناكفات.
وأوضح الرئيس التونسي - خلال اللقاء الذي جمعه، بقصر قرطاج اليوم الخميس، بأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي - أن اللقاء خصص لبحث آخر مستجدات الساحة الوطنية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة وضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات والعمل على تحقيق انتظارات الشعب التونسي.
من جانبه، أكد الطبوبي أنه تم التطرق، خلال اللقاء، إلى مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي تتضمن توجهات اقتصادية واجتماعية وسياسية، مشيرًا إلى أنه سيتم التعمق في تفاصيل هذه المبادرة قبل تقديمها إلى رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل.
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