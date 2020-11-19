شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق الأمنى مع الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، متانة العلاقات التاريخية الوطيدة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البحرين والولايات المتحدة، التي تستند على دعائم صلبة من الاحترام والتقدير المتبادل والمصالح المشتركة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية أن الزيانى بحث، اليوم ،الخميس، مع كلارك كوبر مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأشاد الزياني بما يبذله الطرفان من جهود حثيثة لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والارتقاء بمستويات التعاون إلى مستويات أشمل بما يلبي التطلعات المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أشاد مساعد وزير الخارجية الأمريكى بالمستوى المتميز الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، منوها بالدور الحيوي الفعال للبحرين من أجل تحقيق الأمن وإرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



مساعد وزير الخارجية الامريكى يزور البحرين

وكذلك استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، رينيه كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء ركن بحرى علاء عبدالله سيادى، قائد خفر السواحل، و مارجريت ناردي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين. ورحب الوزير بزيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية والوفد المرافق، والتي تأتي تعزيزاً للعلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، منوها إلى أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين، خاصة في المجال الأمني، مؤكداً أن البحرين ماضية قدماً في تعزيز النهج الديمقراطي والحضاري الذي أرسى قواعده الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد . وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة وأوجه تعزيز التعاون الأمني بما يخدم مصالح البلدين، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الداخلية البحرينى في سياق متصل؛ تفقد مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية والوفد المرافق المعرض الذى أقيم على هامش الزيارة، وتضمن نماذج من الأسلحة والمتفجرات التي استخدمتها الجماعات الإرهابية وتم ضبطها خلال الفترة من 2011 وحتى الآن، ومن بينها ذخائر وقنابل يدوية وعبوات متفجرة، إضافة إلى المواد والأدوات التي تستخدمها العناصر الإرهابية ويستهدفون بها حياة رجال الشرطة.