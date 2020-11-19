شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة للوقاية.. «الصحة» تحدد الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قالت وزارة الصحة، إن المصابين بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات كورونا. وأضافت أن من أبرز الأمراض المزمنة ما يلي: • السكري • السرطان • القلب وضغط الدم • الكلى • حساسية الصدر والربو وتابعت وزارة الصحة أنه يمكن الوقاية من الفيروس في حالة الإصابة بمرض مزمن باتباع تلك النصائح: • اغسل يديك أو عقمهما باستمرار • استمر على الخطة العلاجية • حافظ على مواعيدك • البس الكمامة وتابعت وزارة الصحة، أنه في حالة الإصابة بالسمنة فينصح بما يلي: • اتبع نظام غذائي صحي متوازن • مارس الرياضة باستمرار • البس الكمامة • اغسل يديك أو عقمهما باستمرار

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