إعدادات جديدة لإيقاف الوظائف الفضولية في جوجل "جي ميل"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة جوجل إطلاق إعدادات جديدة، تتيح للمستخدم تحديد إذا كان يسمح بتحليل محتويات الرسائل الإلكترونية تلقائياً وكيفية ذلك.



وأوضحت الشركة الأمريكية أنها ستنشر هذه الإعدادات الجديدة بخدمة البريد الإلكتروني Gmail عبر المتصفح في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكدت جوجل أن المستخدم سيتمكن من تحديد إذا كان يسمح باستخدام بياناته المستمدة من خدمات Gmail وMeet وChat للقيام بالوظائف الذكية في صندوق البريد الوارد، وتحديد إذا كان يمكن استعمال هذه البيانات لتخصيص خدمات غوغل الأخرى أم لا.

وتتضمن الوظائف الذكية بخدمة البريد الإلكترونية العديد من الوظائف المتطورة مثل الفرز التلقائي للرسائل وتصنيفها، والردود السريعة، مع بعض الاقتراحات النصية Smart Reply، أو استخلاص المعلومات المتعلقة بالمواعيد والفعاليات المختلفة لإنشاء موعد في التقويم.

ومن ضمن الأمثلة، التي تسعى بها جوجل لإضفاء طابع شخصي على خدماتها بواسطة محتويات البريد الإلكتروني، تذكير المستخدم بموعد استحقاق الفواتير عبر المساعد الصوتي جوجل Assistant أو إظهار حجوزات المطاعم في خرائط غوغل Maps.

وأكدت الشركة أنه يمكن للمستخدم تشغيل الكثير من هذه الوظائف وإيقافها حسب الحاجة، إلا أن هذه الإعدادات الجديدة تتطلب حالياً اتخاذ قرار واضح للموافقة على تحليل البيانات أو رفضها، لإتاحة هذه الوظائف الجديدة.