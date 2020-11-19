انفجار خط الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل

ونقل موقع "القاهرة 24" المصري عن شهود عيان، قولهم إن اشتعال النيران سبقه سماع دوي انفجارات عدة. تقع العريش على ساحل البحر الأبيض المتوسط، شمال شرق سيناء شبه جزيرة سيناء المصرية.

فيما نقلت "رويترز" عن 3 شهود عيان، إن انفجارا ضرب خط أنابيب الغاز الطبيعي العريش-القنطرة. ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي لحق بخط الأنابيب.

وأضاف الشهود، أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف تصاعدت من خط الأنابيب في وصفهم للمشهد من موقع رؤيتهم للحدث من مدينة العريش وحولها.

يتبع...