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السعودية: الدولة ستضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بالأسعار

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وأضاف القصبي خلال المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي الذي عقد اليوم، أن "حماية المستهلك أولوية قصوى وأن تجار الأزمة نحن لهم بالمرصاد".

وأكد أن

"الدولة لن تسمح باستغلال الظروف الاقتصادية أو رفع الأسعار، حيث ستضرب الدولة بيد من حديد على كل من يتلاعب بالأسعار".

© REUTERS / SPUTNIK

وأوضح أن "وزارة التجارة نفذت خلال 2020 أكثر من 366 ألف جولة رقابية وسجلت أكثر من 3700 مخالفة كما تم ضبط مخالفات تخزين نحو 500 طن من المواد الغذائية و25 مليون منتج من الكمامات والمعقمات إضافة إلى ضبط تخزين 280 طنا من الأرز جميعها تم إعادة ضخها للأسواق لتباع بأسعار عادلة للمستهلك".

وأشار إلى أنه "تم رفع مبلغ الغرامة المقررة على مخالفة الامتناع عن البيع والتخزين بغرض الاحتكار ورفع الأسعار لتصل إلى مليون ريال".

وحذر من أن "الدولة ستواصل التعامل بجدية مع أي بلاغات".

وذكر أن "المملكة تمر بمرحلة غير مسبوقة في القطاعات كافة بسبب جائحة ، مشيرا إلى أن إيرادات النفط لم تغط أجور موظفي الدولة التي تبلغ نصف تريليون ريال سعودي، إضافة إلى العديد من الالتزامات".

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