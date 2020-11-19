السعودية: الدولة ستضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بالأسعار

وأضاف القصبي خلال المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي الذي عقد اليوم، أن "حماية المستهلك أولوية قصوى وأن تجار الأزمة نحن لهم بالمرصاد".
وأكد أن
"الدولة لن تسمح باستغلال الظروف الاقتصادية أو رفع الأسعار، حيث ستضرب الدولة بيد من حديد على كل من يتلاعب بالأسعار".
© REUTERS / SPUTNIK
وأشار إلى أنه "تم رفع مبلغ الغرامة المقررة على مخالفة الامتناع عن البيع والتخزين بغرض الاحتكار ورفع الأسعار لتصل إلى مليون ريال".
وحذر من أن "الدولة ستواصل التعامل بجدية مع أي بلاغات".
وذكر أن "المملكة تمر بمرحلة غير مسبوقة في القطاعات كافة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن إيرادات النفط لم تغط أجور موظفي الدولة التي تبلغ نصف تريليون ريال سعودي، إضافة إلى العديد من الالتزامات".
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