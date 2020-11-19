© Sputnik . Vitaly Timkiv
وأشارت إلى أن قوات من البحرية المصرية وصلت إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي، حيث أجريت لها مراسم استقبال رسمية من الجانب الروسي.
وخلال مراسم الاستقبال أكد قائد الوحدات البحرية المصرية المشاركة الفريق أحمد خالد، أهمية هذا التدريب "نظراً لما تمثله البحرية الروسية من مكانة جعلتها واحدة من أقوى القوات البحرية على مستوى العالم".
وبدأت الأنشطة التدريبية بعقد مؤتمرات التنسيق لتوحيد المفاهيم القتالية وتنظيم التعاون بين العناصر المشاركة، وكذلك تنظيم أعمال القيادة والسيطرة أثناء تنفيذ الأنشطة التدريبية بالبحر.
يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية، والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال البحري بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية، ودعم جهود الأمن البحري لكلا البلدين.
تقام التدريبات الروسية المصرية "جسر الصداقة -2020" في نوفوروسيسك وميدان التدريب البحري لأسطول البحر الأسود. وستقام مرحلتي التدريب البرية والبحرية لأول مرة ضمن مياه البحر الأسود.
يذكر أن تدريبات "جسر الصداقة" للبحرية الروسية والبحرية المصرية تجرى منذ عام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة - 3" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.