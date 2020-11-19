انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة - 3"

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القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت القوات المسلحة المصرية في بيان، أن الفعاليات التي انطلقت اليوم تأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري .

وأشارت إلى أن قوات من البحرية المصرية وصلت إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي، حيث أجريت لها مراسم استقبال رسمية من الجانب الروسي.

وخلال مراسم الاستقبال أكد قائد الوحدات البحرية المصرية المشاركة الفريق أحمد خالد، أهمية هذا التدريب "نظراً لما تمثله البحرية الروسية من مكانة جعلتها واحدة من أقوى القوات البحرية على مستوى العالم".

وبدأت الأنشطة التدريبية بعقد مؤتمرات التنسيق لتوحيد المفاهيم القتالية وتنظيم التعاون بين العناصر المشاركة، وكذلك تنظيم أعمال القيادة والسيطرة أثناء تنفيذ الأنشطة التدريبية بالبحر.

يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية، والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال البحري بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية، ودعم جهود الأمن البحري لكلا البلدين.

تقام التدريبات الروسية المصرية "جسر الصداقة -2020" في نوفوروسيسك وميدان التدريب البحري لأسطول البحر الأسود. وستقام مرحلتي التدريب البرية والبحرية لأول مرة ضمن مياه البحر الأسود.

يذكر أن تدريبات "جسر الصداقة" للبحرية الروسية والبحرية المصرية تجرى منذ عام 2015.