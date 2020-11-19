أكد وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف ماجد القصبي أن حماية المستهلك أولوية قصوى لدى الدولة.
وشدد خلال حديثه في المؤتمر الصحفي للدوري للتواصل الحكومي اليوم (الخميس) على أنهم لن يسمحوا باستغلال ضعاف النفوس وتجار الأزمات للتداعيات الاقتصادية بسبب فيروس كورونا ورفع الأسعار.
وأكد أن وزارة التجارة قامت بحوالي 370 ألف جولة خلال الفترة الماضية في جميع المناطق، وحررت 3.7 ألف مخالفة.
وكشف عن ضبطهم 500 طن من المواد الغذائية المخزنة، و25 مليون منتج من الكمامات والمعقمات، و280 طن أرز تم تخزينها لبيعها بسعر أعلى، وجميعها تم ضخها في الأسواق.
ونوه بأن الحكومة رفع مخالفة تخزين المواد الغذائية أثناء الجائحة لتصل إلى مليون ريال، وذلك لردع المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التجارة: لن نسمح لضعاف النفوس باستغلال الظروف الاقتصادية ورفع الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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