سفيرة إسرائيل لدى القاهرة تهنئ السيسي بعيد ميلاده... ماذا قالت؟

والسيسي من مواليد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1954، ويحل اليوم عيد ميلاده الـ 66.

وقالت أورون في تغريدة بحسابها على موقع تويتر: "السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – أتمنى لسيادتكم وافر الصحة والتوفيق والمضي قدماً بمصر وشعبها إلى الأمام وأعلى المراتب. كُل عام وسيادتكم بخير".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قدمت أورون أوراق اعتمادها للرئيس المصري، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل المنصب.

ووقتها قالت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة للخارجية الإسرائيلية إن أورون "أعربت للرئيس السيسي خلال احتفالية تقديم الأوراق بشكرها وتقديرها الخالص على دعمه وجهوده المكثفة لتقدم وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط".

ووصلت السفيرة الإسرائيلية إلى القاهرة، منتصف يوليو/تموز الماضي، لتسلم مهام عملها.

وفور وصولها كتبت السفيرة، في تغريدة باللغتين العربية والإنجليزية: "أنا سعيدة جدا بعودتي لمصر سفيرة لإسرائيل التي تحمل رسالة سلام وحسن الجوار من الحكومة الإسرائيلية إلى الحكومة المصرية وللشعب المصري".

وعملت أورون سابقا كموظفة في السفارة الإسرائيلية في القاهرة لمدة 3 سنوات، وكانت رئيسة قسم "الشؤون المصرية" في وزارة الخارجية الإسرائيلية.