"ليس بعد"... السودان يتحدث عن القاعدة العسكرية الروسية

وقال رئيس الأركان السوداني، في تصريحات خاصة لقناة "العربية" إنه لا يوجد حتى الآن اتفاق كامل مع روسيا، حول إنشاء القاعدة البحرية على البحر الأحمر.

وتابع بقوله "حتى الآن ليس لدينا الاتفاق الكامل مع روسيا حول إنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، لكن التعاون العسكري بيننا ممتد".

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وأكمل الحسين قائلا "كان هناك حصار من أمريكا والغرب على السودان، وطيلة السنوات الماضية ظلتروسيا وبعض الدول الشرقية تمدنا بالأسلحة".

ولكن عاد القائد العسكري السوداني وقال إن "السودان لن يفرط في سيادته والاتفاق مع روسيا حول القاعدة يخضع للدراسة".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أصدر في وقت سابق، تعليمات بتوقيع اتفاق مع السودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية.

وجاء في الوثيقة المنشورة على بوابة المعلومات القانونية، اليوم الإثنين: "قبول مقترح حكومة روسيا الاتحادية حول توقيع اتفاقية مع جمهورية السودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية على أراضي جمهورية السودان".

وأشارت الوثيقة إلى توجيه وزارة الدفاع الروسية بتوقيع الاتفاقية نيابة عن روسيا الاتحادية.

يشار إلى أنه في عام 2017، صرح عمر البشير، الذي كان رئيسا للسودان في ذلك الوقت، لوكالة "سبوتنيك" أنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان. بعد ذلك أوضح السفير الروسي في الخرطوم أن الطرفين يناقشان فتح مركز لوجستي وليس قاعدة عسكرية كاملة.

وبحسب مسودة الاتفاقية، لن يتجاوز الحد الأقصى لعدد الأفراد الروس في النقطة البحرية 300 شخص، وكذلك لن تتمكن أكثر من أربع سفن روسية من البقاء هناك في وقت واحد.