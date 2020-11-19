الرئيس العراقى يؤكد ضرورة التكاتف الدولى لمحاربة التنظيمات الإرهابية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس العراقى برهم صالح، إن الحرب على الإرهاب ما تزال قائمة، مشددًا على ضرورة التكاتف الدولى فى مواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية باعتبارها خطرًا عابرًا للحدود يهدد الجميع، وذكرت الرئاسة العراقية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، المستشار في وزارة الدفاع البريطانية السير جون لوريمر، والسفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، تناول اللقاء بحث العلاقات التى تجمع البلدين وأهمية العمل على تعزيزها على الصعد كافة، والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية في تدريب وتأهيل وتسليح قوات الأمن العراقية، والتعاون في مواجهة الإرهاب".



وقال الرئيس العراقي" إن قوات الأمن العراقية بمختلف مسمياتها تمكنت من هزيمة تنظيم داعش الإرهابى، ولكن بعض الخلايا تسعى بين الحين والآخر إلى تهديد أمن واستقرار المواطنين فى عدد من البلدان، لافتا إلى أن أجهزة الأمن وبالتنسيق مع التحالف الدولي تواصل ملاحقة الإرهابيين لمنعهم من تنفيذ أهدافهم".



وأكد صالح ضرورة تخفيض حدة التوترات في المنطقة، وقطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي تستغل الثغرات والأزمات لإنفاذ أهدافها في تهديد السلم والأمن المجتمعي، مشددًا على ضرورة العمل على تعزيز فرص التنمية والازدهار عبر التنسيق والعمل المشترك وأن يكون العراق محورًا في تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادته، ورفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات.



من جهته، أكد المستشار جون لوريمر التزام بلاده بدعم قوات الأمن العراقية تدريبا وتسليحا، وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، وأهمية التعاون لمكافحة الإرهاب.