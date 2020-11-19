شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: تركيا تنشئ قاعدة عسكرية شمال الرقة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السورى، أن تركيا تنشئ قاعدة عسكرية شمال الرقة السورية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، والذى يتخذ من لندن مقرا له، إن العدوان الإسرائيلى على دمشق وريفها، خلف 10 قتلى من جنسيات سورية وعربية وإيرانية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكرى قوله، إن ثلاثة عسكريين قتلوا وأصيب آخر فى "عدوان إسرائيلى" على سوريا اليوم الأربعاء.