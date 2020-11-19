شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان السودانى: لا يوجد اتفاق مع روسيا بشأن إقامة قاعدة فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس هيئة الأركان السودانى، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أنه لا يوجد اتفاق كامل مع روسيا بشأن إقامة قاعدة فى البحر الأحمر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس الأركان السودانى: الاتفاق مع روسيا بشأن القاعدة العسكرية يخضع للدراسة.

وفى وقت سابق أكد رئيس هيئة الأركان السودانى، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، حرص السودان على تطوير علاقات التعاون العسكرى فى مختلف المجالات، مع باكستان.