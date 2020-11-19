شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السعودى: سنعيد النظر فى زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد انقضاء "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التجارة ووزير الإعلام السعودى المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن السعودية سبقت دولاً كثيرة في تفادي أزمة كورونا وقال: "حينما واجهنا أزمة كورونا كنا مستعدين"، جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري الأول للتواصل الحكومي.
وحسب موقع سبق السعودى، تطرق الوزير القصبي لضريبة القيمة المضافة التي أكد على أنها قرار مؤلم ولم يتخذ بسهولة، مشيراً إلى أن فاتورة أجور موظفي الدولة الباهضة وعقود التشغيل كذلك جعلت خيار الدولة تجنب المساس برواتب الموظفين في مقابل رفع ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أن القرار سيراجع كأي قرار آخر ولكن بعد نهاية الأزمة
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