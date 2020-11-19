شكرا لقرائتكم خبر عن شاب إماراتي یقضي 3 أیام على جزیرة مهجورة دون طعام ولا مأوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضى شاب إماراتي، يدعى خليفة المزروعي، 3 أيام على جزيرة خالية من البشر دون سبل الإعاشة من طعام ومأوى، وقال المزروعي لموقع "سي إن إن العربية" إن "الحياة أجمل عندما لا تخلو من روح المغامرة"، وأضاف الموقع أن المزروعي تقتضي مهنته السفر، والترحال.
وقرر المزروعي أن يطرح أساليب التعايش خلال تواجده في جزيرة السينية، وهي خالية من السكان، وتقع على سواحل مدينة أم القيوين بالإمارات.
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