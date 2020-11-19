شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية تعلن عودة 2.2 مليون سورى إلى ديارهم منذ بداية الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن حوالي 2.2 مليون سوري، وفقًا لبيانات الحكومة الروسية، تمكنوا من العودة إلى ديارهم منذ بداية الصراع في البلاد.

وقالت زاخاروفا - في إحاطة إعلامية، أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن "روسيا تتخذ خطوات عملية لتسهيل عودة السوريين إلى ديارهم، بمن فيهم النازحون، وبحسب معطياتنا عاد 2.2 مليون شخص".

وأضافت زاخاروفا، أن روسيا لديها علامات استفهام حول البيان الأمريكي بشأن المؤتمر حول اللاجئين في دمشق، مشيرة إلى أن المؤتمر قد انعقد على الرغم من المعارضة النشطة من الولايات المتحدة ومقاطعة الاتحاد الأوروبي.

وانتقدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الموقف الأمريكي من مؤتمر اللاجئين في دمشق، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس استمرار واشنطن في عرقلة عملية عودة اللاجئين السوريين.

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس " إن هذه الانتقادات الأمريكية تتماشى مع نهج واشنطن في عرقلة عملية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".



وأعربت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية عن أسفها لاستمرار الخارجية الأمريكية في ممارسة السياسة الاستعراضية المدمرة فيما يتعلق بالمؤتمر الدولي الخاص باللاجئين، الذي عُقد في العاصمة السورية مؤخرا"، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر انعقد على الرغم من معارضة الولايات المتحدة الأمريكية الشديدة ومقاطعة الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد انتقد الدول التي تجاهلت مؤتمر الأسبوع الماضي حول اللاجئين السوريين في دمشق.

وانعقد يومي 11- 12 نوفمبر الجاري، في العاصمة السورية دمشق، المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، واستمر المؤتمر لمدة يومين، حيث شاركت روسيا في تنظيمه.

وأكد البيان الختامي للمشاركين في المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، ضرورة الحزم في محاربة الإرهاب والقضاء على جميع التنظيمات ذات الصلة بتنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش" الإرهابيان (المحظوران في روسيا).

كما أكد البيان على رفض جميع العقوبات على سوريا أحادية الجانب وإدانة الاستيلاء على الثروات الوطنية، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة احترام القرارات الدولية.