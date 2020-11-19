شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة المغربية تحقق فى انتحار القنصل الفرنسى بمدينة طنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام مغربية،إن الشرطه المغربية بدأت إجراء التحقيقات اللازمة بعد العثور صباح اليوم الخميس، على القنصل الفرنسي بمدينه طنجة منتحرا داخل مقر إقامته بالقنصليه الكائن بشارع الحرية.

وانتقلت عناصر الشرطة وخبراء المعمل الفني إلى موقع الحادث وتجري عملية البحث لتحديد المزيد من الملابسات المحيطة بالحادث. وأقدم دينيس فرانسوا القنصل الفرنسي بمدينة طنجة شمال المغرب، على وضع حد لحياته شنقا صباح اليوم الخميس داخل غرفته بالقنصلية.

واستنفر العثور على الجثة السلطات الأمنية بالمدينة، كما فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا عاجلا في الموضوع.

وذكر موقع "360" المغربي، أن المسؤول الفرنسي البالغ 55 عاما، أقدم على الانتحار بواسطة حبل داخل بيته حيث يقطن بمفرده وسط فضاء القنصلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأضاف أنه كان يعيش مشاكل خاصة، وتقدم بطلب إعفائه من مهامه لسفير فرنسا ولسلطات بلاده بعد أسابيع قليلة على تعيينه قنصلا بطنجة.

وباشر القنصل أعماله بالمغرب خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد اقتراحه من طرف سفيرة فرنسا بالمملكة، وصرح وقتها للصحافة "أنه سعيد بتعيينه من طرف سفيرة بلاده"، معربا عن أمله بأن يساهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مجالات عديدة ما بين فرنسا والمغرب.