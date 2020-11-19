«التقاعد» تحدد فوائد برنامج «مزايا وعروض» للمتقاعدين  

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت المؤسسة العامة للتقاعد أهداف وفوائد برنامج “مزايا وعروض”، والتي يتم تقديمها للمتقاعدين من خلال البرنامج. وقالت المؤسسة، عبر حسابها في “تويتر”: “أبرز بطاقتك التقاعدية الإلكترونية واستفد من برنامج #مزايا_وعروض للحصول على خصومات خاصة بالمتقاعدين وأسرهم لدى عيادات ريفرش- الرياض. وأضافت أن برنامج مزايا وعروض يدعم 30% خصم على قسم الأسنان، والكشف مجانا، و35% خصم على قسم الليزر (نساء ورجال)، كذلك خصومات منوعة على خدمات الجلدية والتجميل.

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