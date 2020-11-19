شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة المدينة تضبط شاحنة محملة بالحطب المحلي على طريق الساحل الغربي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق ، ضبطت مواطنا في العقد الخامس من العمر، كان يقود شاحنة محملة بالحطب المحلي على طريق الساحل الغربي لغرض البيع، في مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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