"صعق به العالم"... بماذا وصفت إسرائيل خطاب السادات في الكنيست في ذكراه الـ43

نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ43 على خطاب السادات في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان). وقالت الوزارة: رؤية بعيدة النظر. في الذكرى الـ43 على خطاب الرئيس المصري الراحل أنور السادات فيكنيست إسرائيل صعق به العالم. وتابعت وزارة الخارجية الإسرائيلية "لا بديل للسلام وخير البر عاجله. مصر وإسرائيل". وأرفقت الوزارة صورة للسادات وهو يلقي خطابه داخل البرلمان الإسرائيلي. وكان الرئيس المصري، أنور السادات قد قام بزيارة تاريخية إلى إسرائيل، للتمهيد لتوقيع اتفاق سلام معها، والتي جرت في التاسع عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 1977، التي تحل ذكراها الـ43، اليوم الخميس.

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