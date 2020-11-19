سكرتير مجلس الأمن الروسي يبحث مع نظيره الإسرائيلي الوضع حول سوريا

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب لمجلس الأمن الروسي: "بحث نيكولاي باتروشيف ومئير بن شبات قضايا التعاون الروسي الإسرائيلي في مجال مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا والوضع في سوريا".

يذكر في هذا الصدد أن هذه المكالمة تأتي عقب غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي الليلة قبل الماضية، على مواقع داخل سوريا وفي الجولان.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، استهداف 8 مواقع داخل سوريا، مشيرا إلى استهداف معسكر تستخدمه القيادة الإيرانية كمقر قيادة رئيسي للقوات الإيرانية بالقرب من مطار دمشق الدولي.

وأعلن مصدر عسكري سوري في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس الأربعاء، أن "وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت فجراً لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية وأسقطت عدداً من صواريخ العدوان".