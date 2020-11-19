المغرب... العثور على جثة القنصل الفرنسي في طنجة وأنباء عن انتحاره

وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن موظفي القنصلية عثروا، صباح الخميس، على جثة فرنسوا في مقر القنصلية العامة لفرنسا في طنجة.
وأضافت أن التحقيق جار لتسليط الضوء على ملابسات الوفاة.
لكن وسائل إعلام مغربية قالت إن فرنسوا (55 عاما) وضع حدا لحياته، بعد شهرين من تعيينه في منصبه، خلفا للقنصل السابق تيري فلات.
وقال موقع "le 360"، إن القنصل الفرنسي أقدم على الانتحار بواسطة خيط داخل بيته، حيث يقطن بمفرده وسط فضاء القنصلية.
وأضاف أن فرنسوا كان يعيش مشاكل خاصة، وتقدم بطلب إعفائه من مهامه لسفير فرنسا ولسلطات بلاده بعد أسابيع قليلة على تعيينه قنصلا في طنجة.
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