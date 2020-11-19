"اسمه على زجاجة نبيذ"... هكذا استقبل مستوطنو الضفة الغربية بومبيو 

نشر الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، تغريدة جديدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أوضح من خلالها أن مصنع نبيذ "بساغوت" يستقبل مايك بومبيو بوضع اسمه على زجاجة النبيذ التي ينتجها المصنع.

وأوضح رافيد أن وزارة الخارجية الأمريكية وصفت زيارة بومبيو لمصنع نبيذ بساغوت بأنها "خاصة"، ولم يرافقه أي مسؤول إسرائيلي.

ونشر المصنع في سجل زواره صفحة ممهورة باسم مايك بومبيو، قال فيها:

لم ولن أكونوزير الخارجية الأمريكي الذي يزور هذا المكان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد وصل، أمس الأربعاء، إلى إسرائيل، وسط أنباء عن زيارات سيقوم بها إلى بعض المستوطنات في الضفة وهضبة الجولان.

وقد حضر بومبيو مؤتمرا صحفيا عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، عقب قمة ثلاثية جمعتهم.

وتعد زيارة بومبيو إلى مستوطنة إسرائيلية في الضفة أو الجولان هي أول زيارة من هذا النوع يقوم بها وزير خارجية أمريكي.