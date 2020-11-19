أفادت قناة "كان" الرسمية بأن منسق العمليات الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية اللواء كميل أبو ركن، ووزير الشؤون المدنية الفلسطيني المسؤول عن العلاقات مع إسرائيل، حسين الشيخ، عقدا أول لقاء في رام الله وسط الضفة الغربية.
© REUTERS / Suhaib Salem
وقال مصدر فلسطيني مطلع للقناة إن اللقاء بحث إعادة العلاقات بين الجانبين إلى سابق عهدها.
وأعلنت السلطة الفلسطينية أمس الأول (الثلاثاء)، عن استئناف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل والعودة في تلقي أموال الضرائب "المقاصة" منها، بحسب تقارير إعلامية.
وقالت القناة إن هذا التطور جاء بعد رسالة بعثت بها إسرائيل للسلطة الفلسطينية وأعربت فيها عن التزامها بالاتفاقات الموقعة بين الجانبين.
من جانبها، أعربت حركة "حماس" عن رفضها قرار السلطة الفلسطينية باستئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل، واعتبرت الخطوة دليلا على أن السلطة لم تكن جادة في تحقيق المصالحة.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ردا على عزم الأخيرة ضم أراض بالضفة الغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأول منذ عودة التنسيق الأمني... لقاء فلسطيني إسرائيلي في رام الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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