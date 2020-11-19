شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «الأحوال المدنية» بشأن بلاغات فقدان الهوية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه عند رفع بلاغ فقدان الهوية الوطنية لا يمكن إلغاء الطلب ويجب استخراج وثيقة جديدة.

وفي حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية يجب اتباع الخطوات التالية: تسجيل الدخول في أبشر، والإبلاغ عن طريق خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، وحجز موعد إلكتروني عن طريق خدمة طلب وثيقة بدل فاقد، وإحضار جميع المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.

وأوضحت “الأحوال المدنية”، أنه يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل انتهاء صلاحيتها بستة أشهر (180) يوماً .

من جهة أخرى، كشفت الأحوال المدينة عن إمكانية استلام بطاقة الهوية المدنية من أي مكتب يتم اختياره قبل إتمام عملية التصوير، ولا يمكن تغيير موقع الاستلام بعد ذلك.