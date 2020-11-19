الاتحاد الأوروبي يعارض إعدام 21 شخصا بتهم الإرهاب في العراق

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أمستردام - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي اليوم، على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "خلال هذا الأسبوع، تم إعدام 21 شخصا أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب، في سجن الناصرية المركزي، في العراق".

وأضاف البيان "يدين الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الأعمال الإجرامية التي قاموا بها. وفي الوقت نفسه، تشير بروكسل إلى معارضتها لاستخدام عقوبة الإعدام تحت أي ظرف من الظروف".

ونوه البيان إلى أن "عقوبة الإعدام عقوبة قاسية وغير إنسانية، ولا تشكل رادعا للجريمة. بل تمثل إنكارا للكرامة".

ودعا الاتحاد الأوروبي "السلطات العراقية إلى الامتناع عن أي عمليات إعدام في المستقبل، ووقف العمل بعقوبة الإعدام".

يذكر أن السلطات العراقية أعدمت يوم الإثنين الماضي، 21 شخصا مدانا بالإرهاب في سجن الناصرية، جنوبي البلاد. وسط انتقادات دولية بسبب سجل البلاد في تنفيذ عقوبة الإعدام، ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد بلغ عدد عمليات الإعدام مايقارب الـ 100 عملية في عام 2019.