بالفيديو... السفيرة السعودية في واشنطن: علاقتنا أعمق بكثير من أي زعيم سعودي أو رئيس أمريكي واحد

وأشادت السفيرة في كلمة لها في مؤتمر المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، أمس الأربعاء، بقوة العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة، مشددة على أن العلاقات عميقة، قائلة:

"العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أمريكي واحد".

وتابعت السفيرة، قائلة: "المملكة تشهد تغييرا هائلا وغير مسبوق، وقيادتها تبذل جهوداً لإحداث هذا التغيير، ليس فقط على المستوى الداخلي، إنما أيضا من خلال سياستنا الخارجية".

وأردفت أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عبارة عن أجندة، قائلة: " العلاقات أجندة مصممة لكي تحقق السلام الدائم والأمن والازدهار للمنطقة وللعالم".

وتطرقت الدبلوماسية السعودية في كلمتها إلى "رؤية المملكة 2030"، والإصلاحات التي تشهدها السعودية في مجالات مختلفة، كما تحدثت عن أهمية التصدي لسلوكات إيران في المنطقة، ومواجهة الحوثيين في اليمن، ومحاربة التطرف والمجموعات المسلحة ، وأهمية التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، وفق موقع "saudigazette".