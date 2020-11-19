أبو الغيط يدين زيارة بومبيو لمستوطنات إسرائيلية

وأكد أبو الغيط أن "هذا العمل يناقض الشرعية الدولية بشكل واضح ويشجع الحكومة اليمينية في إسرائيل على المضي قدماً في مشاريعها الاستيطانية غير القانونية، والتي تشكل العقبة الأكبر في طريق إحلال سلام يقوم على حل الدولتين"، حسبما نقل مراسل "سبوتنيك".

© REUTERS / POOL

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية إن أبو الغيط عبر عن رفض هذا التحرك غير المسبوق من جانب مسؤول أمريكي رفيع، مؤكداً أنه يضرب عرض الحائط بترسانة من القرارات الدولية، لعل أهمها القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن عام 2016، والذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وأكد على رفض الأمم المتحدة الاعتراف بأية تغييرات تجريها إسرائيل على الأرض المحتلة.

ونقل المصدر عن أبو الغيط، قوله إن إصرار بعض السياسيين الأمريكيين على استرضاء الحركة الاستيطانية في إسرائيل لا يخدم السلام المنشود إطلاقا، بل يقلص من فرص تطبيق حل الدولتين في المستقبل، مؤكداً أن الضفة الغربية والجولان هي أراضٍ محتلة بنظر القانون الدولي، ولن تتغير وضعيتهما القانونية بزيارة من هذا المسئول أو ذاك، مناشداً المجتمع الدولي تحمل مسئولياته إزاء محاولات أطراف في الولايات المتحدة وإسرائيل التلاعب بالأسس التي يقوم عليها حل الدولتين لأهداف داخلية بحتة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد وصل، أمس الأربعاء، إلى إسرائيل، وسط أنباء عن زيارات سيقوم بها إلى بعض المستوطنات في الضفة وهضبة الجولان.

وقد حضر بومبيو مؤتمرا صحفيا عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، عقب قمة ثلاثية جمعتهم.

وتعد زيارة بومبيو إلى مستوطنة إسرائيلية في الضفة أو الجولان هي أول زيارة من هذا النوع يقوم بها وزير خارجية أمريكي.