هكذا نسرع عمل أجهزة الكمبيوتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يعاني العديد من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر من بطء عمل أجهزتهم أحيانا، فما هي أبسط الطرق للتخلص من مثل هذه المشكلات؟



وتبعا لموقع Business Insider هناك عدة طرق بسيطة لتسريع عمل الحواسب العاملة بأنظمة Windows 10، وأول هذه الطرق هو تقليل عدد التطبيقات التي تعمل بالتزامن مع بدء تشغيل الحاسب، فتشغيل الكثير من التطبيقات في الخلفية أو في "وضع الانتظار" يتسبب ببطء أداء الحاسب عادة. وفقا لروسيا اليوم.

والأمر الثاني الذي يجب أن ينتبه إليه مستخدمو أجهزة الكمبيوتر تبعا للموقع هو خلو أجهزتهم من التطبيقات الخبيثة والفيروسات، والتخلص من التطبيقات "غير الضرورية"، فهذه الأمور تؤثر على أداء أنظمة الحاسب أيضا.

والطريقة الثالثة لتسريع عمل الكمبيوتر هي إيقاف ما يسمى بالـ"تأثيرات الخاصة" لعرض الواجهات في أنظمة ويندوز، فالبرغم من أن هذه التاثيرات تعطي مظهرا أفضل للواجهات إلا أنها تبطئ عمل أنظمة التشغيل.

ويتوجب على أصحاب الحواسب المزودة بأنظمة Windows 10، والتي تعاني من مشكلات بطء الأداء إيقاف ميزة "الخلفيات والتوافذ الشفافة" في حال كانت مفعلة، لأن هذه الميزة تؤثر على سرعة العمليات في الحواسب.

وهناك نقطة مهمة أخرى يجب الانتباه إليها أثناء استعمال الحواسب وهي تحديث أنظمة التشغيل بانتظام، فمطورو أنظمة ويندوز يحرصون مع كل تحديث جديد يطرحوه على تصحيح الأخطاء البرمجية التي قد تؤثر على عمل الحواسب وأنظمتها.

والأمر الذي قد يساعد أيضا على تسريع عمل أجهزة الكمبيوتر هو زيادة سعة بطاقات ذواكر الوصول العشوائي (RAM)، استبدال أقراص التخزين الداخلية القديمة بأقراص من نوع SSD، كون الأخيرة تتعامل مع البيانات والبرامج بشكل أسرع.