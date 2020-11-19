ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، ظهر اليوم الخميس، أن وفدا بحرينيا ثانيا سيزور البلاد، الأسبوع المقبل ـ دون تحديد الموعد ـ بقيادة أحد الوزراء، بهدف استكمال مراحل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ووصل، أمس الأربعاء، إلى مطار تل أبيب أول وفد رسمي بحريني بقيادة وزير الخارجية، عبد اللطيف الزياني.
واتفق الزياني مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، على تبادل السفارات في أقرب وقت ممكن، وبدء انطلاق الرحلات الجوية من المنامة إلى تل أبيب مطلع الشهر المقبل.
وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق السلام والتطبيع مع إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد زيارة الزياني... إسرائيل تعلن توالي زيارات الوفود البحرينية إلى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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