موسكو - سبوتنيك. وبحسب الموقع الرسمي للشركة الإماراتية، تضم المذكرة خططا للتعاون التجاري على صعيد خدمات الشحن والهندسة، وبرامج الولاء وإدارة الوجهات، والاستفادة المثلى من مرافق تدريب الطيارين وطواقم الضيافة الجوية.
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بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة "العال" غونين أوسيسكن، "أتاحت لنا العلاقات الدبلوماسية التي أقيمت مؤخرا بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة فرصة هامة لبحث سبل التعاون مع الاتحاد للطيران. وتأتي مذكرة التفاهم، كخطوة أولى في مسيرة التعاون المشترك بين الناقلتين الجويتين. وبالنظر إلى الأهداف المشتركة لكلا الناقلتين، فإننا نرى أنها تعكس النجاح المستقبلي المرتقب لهذا التعاون".
وبالإضافة إلى الرحلات المشتركة بالرمز، تبحث فرق العمل في كل من برنامج "ضيف الاتحاد" وبرنامج "العال ماتميد" للمسافر الدائم، فرص كسب واستبدال متبادل للأميال، إلى جانب غيرها من المزايا.
وستقوم الفرق المتخصصة بإدارة الوجهات في الشركتين بالتعاون فيما بينها لتعزيز حركة السياحة الوافدة إلى كل من أبوظبي وتل أبيب.
وفيما يخص الخدمات الهندسية والشحن الجوي التي توفرها الناقلتان، فقد بدأت فرق العمل المعنية بإجراء محادثات لإيجاد فرص تعاون أكبر والبحث في كيفية تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، وتعزيز حجم البضائع الواردة والصادرة من أبوظبي وتل أبيب؛ فضلاً عن مختلف الوجهات الأخرى على امتداد شبكتي الناقلتين الجويتين بالعموم.
وكانت "الاتحاد للطيران" أعلنت، بوقت سابق، عن عزمها بدء رحلات يومية بين أبوظبي وتل أبيب، اعتبارا من 28 آذار/ مارس 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر "الاتحاد للطيران" الإماراتية و"العال" الإسرائيلية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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