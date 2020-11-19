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وتناول اللقاء العلاقات التي تجمع البلدين وأهمية العمل على تعزيزها على الصعد كافة، والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية في تدريب وتأهيل وتسليح قوات الأمن العراقية، والتعاون في مواجهة الإرهاب.
وقال برهم صالح:
إن الحرب على الإرهاب لا تزال قائمة، ونواصل التكاتف الدولي لاستمرار الحرب على التنظيمات الإرهابية باعتبارها خطرا عابرا للحدود يهدد الجميع.
وأشار الرئيس العراقي إلى أن "قوات الأمن العراقية بمختلف مسمياتها تمكنت من هزيمة داعش، ولكن بعض الخلايا تسعى بين الحين والآخر إلى تهديد أمن واستقرار المواطنين في عدد من البلدات".
وشدد على "ضرورة العمل على تعزيز فرص التنمية والازدهار عبر التنسيق والعمل المشترك وأن يكون العراق محوراً في تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادته وأرضه، ورفض أن يكون بلاده ساحة لتصفية الحسابات".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس العراقي: نواصل التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتخفيف التوترات في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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