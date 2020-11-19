"مهدت لصنع السلام".. إسرائيل تحيي ذكرى زيارة السادات للبلاد

ونشر الإعلامي والمذيع الإسرائيلي، شمعون آران، على صفحته الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أنه غداة زيارة وزير خارجية البحرين التاريخية لبلاده، تحيي إسرائيل، اليوم، ذكرى مرور 43 عاما على هبوط طائرة الرئيس المصري، محمد أنور السادات في مطار بن غوريون.

ووصف الإعلامي الإسرائيلي زيارة السادات لبلاده بـ"التاريخية"، والتي جرت في التاسع عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 1977.

وأكد المذيع بهيئة البث الإسرائيلية "قناة كان العبرية"، أن مصر مهدت الطريق لصنع السلام مع دول عربية أخرى، متمنيا إنضمام المزيد منها للسلام.

وكان الزياني، وزير خارجية البحرين، قد وصل إلى إسرائيل، أمس الأربعاء، وعقد اجتماعا ومؤتمرا صحفيا مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، برفقة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.