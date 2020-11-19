رغم محاولة التمويه.. «أمن الطرق» يضبط شاحنة مُحملة بالحطب في المدينة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ألقت القوات الخاصة لأمن الطرق، القبض على قائد شاحنة مُحملة بالحطب على طريق الساحل الغربي التابع لمنطقة المدينة المنورة. وأوضحت “أمن الطرق” عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن السائق عمد لتغطية الحمولة بهدف التمويه إلا أنهم تمكنوا من اكتشاف الأمر وضبطه. وأكدت أنه تم تسليم السائق والمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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