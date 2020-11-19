شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان حائل: رياح مثيرة للأتربة حتى الـ6 مساءً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة على منطقة حائل مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية تشمل محافظات الحائط ،والسليمي،والشملي ،والشنان ،والغزالة،وبقعاء،وسميراء ،وموقق
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى السادسة مساءً.
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